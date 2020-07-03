Пенза, , 10:53 — REGNUM В Пензенской области по информации на 3 июля коронавирус выявили с момента начала наблюдения у 5193 жителей региона. За сутки подтвердились еще 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4889 человек, за сутки — 20 пациентов. Скончались с момента наблюдения 44 человека, один пациент умер за последние 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля скончалась фельдшер здравпункта Пензенского областного медицинского колледжа ГУЗ «Городская поликлиника».

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