Нижний Новгород, , 10:44 — REGNUM В Нижнем Новгороде планируют установить стелу, посвященную присвоению звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«На ней будут изображены герб города и текст Указа Президента РФ о присвоении звания. Мы должны вместе с нижегородцами решить, где будет находиться такой памятник», — отметил губернатор Глеб Никитин. Уточняется, что установка стелы регламентируется указом, который подписал президент России Владимир Путин.

Никитин подчеркнул, что опрос жителей по выбору места установки нового объекта будет организован максимально комфортно.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» Путин подписал накануне. Высокого звания удостоены ещё 19 городов России.

К этому событию была приурочена церемония открытия в Нижегородском кремле памятника «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла». Памятник появился благодаря пожертвованиям предприятий, которые и внесли вклад в Великую Победу.

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