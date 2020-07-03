Барнаул, , 10:43 — REGNUM Информацию о росте среднего желаемого уровня дохода семьи (опрос холдинг «Ромир», который цитирует РБК) корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Полагаю, что эта разница сопоставима с уровнем реальной инфляции. Растут налоги, коммуналка, образовательные и медицинские услуги и размер других необходимых платежей.

Считаю, что 45 тыс. рублей на семью из трёх человек на сегодня — это доход выживания, не дающий возможности жить полноценной жизнью и удовлетворяющий лишь базовые потребности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», в среднем российская семья из трех человек, где работают двое взрослых, хотела бы иметь ежемесячный доход в размере 85,7 тыс. рублей, хотя ещё в мае 2020 года эта сумма составила 78 тыс. рублей.

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