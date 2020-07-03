Москва, , 10:42 — REGNUM Самый оптимистичный прогноз открытия Таиланда для российских туристов — ноябрь — начало декабря 2020 года. Об это заявил гендиректор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: В Таиланде продлили режим ЧП из-за пандемии SARS-CoV-2

По его мнению, сначала будет восстановлено регулярное сообщение, а уже потом Таиланд начнет принимать чартерные рейсы из России.

Снетков считает, что полного восстановления российского турпотока в Таиланд можно ожидать только к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд открыл границы для международных рейсов с 1 июля, но не для всех стран.

Читайте также: В Таиланде для посетителей откроются пабы и бары