Махачкала, , 10:43 — REGNUM В Махачкале на голосовании по поправкам к Конституции РФ зафиксирована явка 91%. Обновление основного закона страны в городе поддержали почти 217 тыс. человек, или более 87% проголосовавших, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Наибольшая активность горожан отмечена в Советском районе Махачкалы, где проголосовали более 91,2 тыс. человек. В Кировском и Ленинском районах, по данным мэрии, в голосовании приняли участие более 84,3 тыс. и почти 84 тыс. избирателей соответственно.

«Жители города проявили высокую активность, принимая участие в голосовании семьями, трудовыми коллективами и объединениями. Голосование в столице Дагестана прошло без серьезных нарушений», — отметили в мэрии.

Напомним, по информации избиркома Дагестана, явка в целом по республике составила 89,99% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования. Изменения в Конституции одобрили более 1,3 млн человек, или 89,19% проголосовавших.

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