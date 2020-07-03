Москва, , 10:36 — REGNUM Первые результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса будут известны в первой декаде августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашков в интервью «Интерфаксу».

»Испытания идут штатно, никаких выводов делать пока нельзя», — сказал министр. Он добавил, что в мире немного стран, которые могут разрабатывать вакцины.

«Это удел сильных — и в промышленном плане», — сказал Мурашко. По его словам, Россия обладает такими возможностями. После регистрации вакцины планируется расширить исследование по группам риска, сказал министр.

Более широкое применение планируется начать в сентябре 2020 года. «Пока такой план. У нас достаточно оптимистичный настрой», — сказал Мурашко.

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