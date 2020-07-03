Барнаул, , 10:29 — REGNUM В Барнауле сегодня, 3 июля, провели заседание общественной комиссии и рассмотрели итоги голосования о присвоении Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести». Как сообщает сайт городской мэрии со ссылкой на слова главы Барнаула и председателя этой комиссии Вячеслава Франка, «за» проголосован более 190 тысяч горожан.

«В соответствии с Федеральным законом, мы продолжим работу над тем, чтобы наш город тоже вошел в этот почетный список», — отметил барнаульский сити-менеджер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, известие о том, что только 20 из 28 поданных заявок на получение звания «Город трудовой доблести» были удовлетворены, стало известно накануне, 2 июля, по итогам заседания оргкомитета «Победа». Ни один из четырёх заявленных алтайских городов не вошёл в список победителей. Тем не менее, спикер алтайского законодательного собрания Александр Романенко заявил, что борьба за этот титул будет продолжена.

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Основанием получения почетного звания являются награды предприятий и жителей города, проявивших трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Напомним, в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Горном Алтае в годы Великой Отечественной войны были развернуты и успешно работали десятки госпиталей. В том, что более 70% раненых воинов возвращались в действующую армию, была и заслуга врачей Алтая. В боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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