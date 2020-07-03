Ханты-Мансийск, 3 июля 2020, 10:27 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 271 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Сургут (113 положительных теста), Нижневартовск (43), Ханты-Мансийск (30), Когалым (25).
Всего с начала пандемии в ХМАО на 3 июля зафиксировано 9 756 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 947 пациентов выздоровели, 63 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.