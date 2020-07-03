Сантьяго, , 10:45 — REGNUM Чилийский археолог и политический деятель Анхела Хериа ушла из жизни в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба нижней палаты чилийского парламента. Хериа — мать верховного комиссара ООН по правам человека и экс-президента страны Мишель Бачелет.

Отмечается, что Анхела Хериа скончалась утром 2 июня в госпитале чилийских военно-воздушных сил. Соболезнования родственникам Херии и Бачелет направил председатель палаты депутатов Диего Паулсен, также он объявил минуту молчания.

Ранее Хериа была госпитализирована в Сантьяго в тяжёлом состоянии, её диагноз не называется. Бачелет в момент смерти матери находилась в Женеве, в ближайшее время она должна вернуться на родину.

Анхела Хериа до 1973 года работала в Университете Чили. Её муж, генерала ВВС Альберто Бачелет, погиб от рук агентов диктатора Аугусто Пиночета. Хериа с дочерью Мишель находились в изгнании.