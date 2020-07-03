Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Свердловской области поймали более 6000 водителей, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении, за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом заявил глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков на пресс-конференции.

В период с начала пандемии COVID-19 трафик был снижен, но количество пьяных водителей увеличилось.

«С чем это связано, точно сказать нельзя», — сказал руководитель.

При этом число «пьяных» ДТП не выросло, отметил Кисляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в ДПС отметили, что в Свердловской области снизилось количество ДТП.

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