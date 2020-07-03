Воронеж, , 10:22 — REGNUM Четыре земельных участка в границах особо охраняемой природной территории в Воронежской области оказались в частных руках. Теперь прокуратура в судебном порядке добивается их возвращения государству, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Прокуратурой в ходе проверки по обращениям местных жителей и департамента природных ресурсов и экологии региона установлено, что в 2018 году администрация Рамонского городского поселения незаконно сформировала и предоставила гражданам в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства четыре земельных участка, которые частично расположены в границах особо охраняемой природной территории — памятника природы областного значения «Участок р. Воронеж». Площадь оспариваемых участков — 2,4 тыс. кв.м.

В настоящее время прокуратурой в Рамонский районный суд направлены иски о возврате участков из незаконного владения. Суд также наложил запрет на ведение любых работ на данных участках, а также на распоряжение этими участками.