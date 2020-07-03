Новосибирск, , 10:22 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 3 июля, за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 138 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет, — уточняется в оперативном сообщение. — Всего в регионе умерли 105 пациентов с коронавирусом».

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 6 282 пациента с коронавирусом, 3 852 человека выздоровели. В отделениях реанимации находятся 80 человек, на ИВЛ — 21 пациент.