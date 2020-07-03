Пекин, , 10:23 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Китая было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также в нем указывается, что в данное число входит пять активных случаев заражения SARS-CoV-2 и ещё четыре его носителя без симптомов. При этом два из пяти активных случаев являются локальными и выявлены в Пекине, и еще три — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящее время составляет 83 542.

Кроме этого, уточняется, что за сутки никто в стране не умер от COVID-19 и потому суммарное число летальных исходов по-прежнему составляет 4 634.

При этом на данный момент в КНР 78 499 пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 44075.