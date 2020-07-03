Ульяновск, , 10:17 — REGNUM Инициативу о присвоении Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести» поддержали 200 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

С предложением о присвоении областной столице почётного статуса в год 75-летия Победы выступила городская общественная организация по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов. Был организован сбор подписей: по словам руководителя региональной дирекции «Год памяти и славы», председателя отделения движения «Волонтёры Победы» Людмилы Князьковой, более 200 тыс. граждан поддержали инициативу о присвоении Ульяновску статуса «Город трудовой доблести».

«Мы находили отклик среди наших земляков. Это не удивительно, ведь в каждой семье есть свои герои, которые ковали Победу как на полях сражений, так и в тылу», — приводят слова Князьковой.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в Ульяновск эвакуировано 15 предприятий, работали 14 госпиталей. Ульяновский автозавод выпустил 7260 машин «ЗИС-5», 19 985 двигателей «Л-312», запчастей к автомашинам и двигателям. На предприятиях работали стахановцы и ударники труда, выполняя задание более чем на 400%-500%. Внедрялись рационализаторские предложения — в частности, инженеры И. Кузьмичев и А. Звягин разработали технологию, сберегающую латунь, сэкономив за год 2300 тонн металла.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск попал в двадцатку городов страны, которым присвоено почётное звание «Горд трудовой доблести». Это событие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал «знаковым для всех жителей» региона. В городе, удостоенном звания, будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания.

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