Ставрополь, , 10:21 — REGNUM Две сотрудницы межведомственной централизованной бухгалтерии Предгорного района Ставрополья осуждены за хищение бюджетных средств из фонда заработной платы муниципальных школ. Чиновницы признаны виновными в мошенничестве, пишет NewsTracker.

Установлено, что бухгалтер учреждения Мария Петрова и экономист Галина Шатрова несколько лет похищали деньги из бюджета, завышая фонд оплаты труда работников школ района. Общая сумма похищенного составила более 9 млн рублей. Средства злоумышленницы переводили на счета своих родственников, а затем обналичивали.

Кроме того, Шатрова давала Петровой взятки за то, что она обеспечивала прикрытие операций и заранее предупреждала о проверках. В 2019 году преступную схему раскрыли сотрудники краевого управления ФСБ, после чего на чиновниц завели уголовные дела о мошенничестве и получении взяток.

Предгорный районный суд приговорил бухгалтера Петрову к пяти годам колонии общего режима со штрафов в 7,5 млн рублей. Экономисту Шатровой назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.