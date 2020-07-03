Москва, , 10:23 — REGNUM Телеканал Russia Today потребовал от блогера Алексея Навального, юриста Любови Соболь и портала Znak.com удаления недостоверной информации, а также компенсации в размере 500 тыс. рублей с каждой стороны. Эти детали судебного иска телеканала раскрывает 3 июля портал Znak.

Речь в иске идёт 12 заявлениях Соболь, 13 высказываниях Навального и трёх фрагментах заметки на портале, которая касалась выступления Соболь. Эту информацию телеканал просит признать недостоверной и запретить её распространение на территории РФ.

Так, Соболь обвиняла главного редактора RT Маргариту Симоньян в обмане всех, включая президента Владимира Путина, заявляла, что у телеканала почти нет зрителей, при этом используется «чудовищная накрутка», а «фантастические бюджеты» «уходят в карман».

Составители иска напомнили, что еженедельная аудитория канала насчитывает около 100 млн человек в 47 странах мира, а Симоньян удостоена за свою деятельность государственных наград.

Как сообщало ИА REGNUM, об иске руководства RT против Навального и Соболь стало известно в начале июня. Телеканал намерен защитить деловую репутацию.

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