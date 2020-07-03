Ташкент, , 10:06 — REGNUM В Узбекистане не практикуется умышленное занижение случаев заражения коронавирусом для общественного спокойствия, заявил директор НИИ вирусологии, главный инфекционист минздрава республики Эркин Мусабаев 3 июля в интервью «Газета.uz».

"Однозначно могу сказать, что никаких установок, как раньше, сейчас нет», — сказал специалист. Вместе с тем, наблюдается истинная заболеваемость и регистрируемая. Последняя всегда будет ниже, отметил Мусабаев.

По его словам, до недавнего времени всех пациентов с коронавирусом везли в больницу, в том числе с бессимптомными формами проявления. Инфекционист отметил, что в таких условиях возникали сокрытия, чтобы не регистрировать случай.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля пациентов с легкой формой коронавируса в Узбекистане разрешили лечить на дому. Ранее всех пациентов, независимо от симптомов, направляли на госпитализацию.

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