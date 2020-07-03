Кемерово, , 10:04 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 3 июля за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Междуреченск — 25, Анжеро-Судженск — 11, Белово — семь, Яйский МР — пять, Кемерово — четыре, Новокузнецк — четыре, Гурьевский МО — два, Промышленновский МО — два, Беловский МР — один, Ижморский МР — один, Мариинский МР — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МР — один, Чебулинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время 20 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 1873 пациента с коронавирусом, 800 человек вылечились, десять скончались.