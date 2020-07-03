Симферополь, , 10:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым по данным на 3 июля, об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

«Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, два — при проведении противоэпидемических мероприятий, один — при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», — написал глава Крыма.

Один пациент с положительным тестом на коронавирус за минувшие сутки скончался.

Всего на 3 июля за весь период пандемии в Крыму положительные тесты на коронавирус подтверждены у 712 человек, причём 130 из них — завозные из-за границы и других регионов России. 553 человека выздоровели, 30 умерли.