Пермь, 3 июля 2020, 09:59 — REGNUM В Пермском крае прокуратура выявила нарушения в оплате труда медработников, оказывающих помощь пациентам, заражённым коронавирусом, сообщает краевое надзорное ведомство.
Установлено, что в Верещагинской центральной райбольнице стимулирующие выплаты назначались в мае и июне. В апреле выплаты не осуществлялись. Заявка в минздрав региона о выделении данных денежных средств не направлялась. Между тем в апреле 2020 года на территории Верещагино медикам приходилось работать с носителями SARS-CoV-2.
Прокурор внес главврачу ЦРБ представление. По итогам его рассмотрения 15 фельдшерам и водителям скорой помощи перечислили стимулирующие выплаты за апрель в общем объеме 431,2 тыс. рублей.