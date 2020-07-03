Владивосток, , 10:02 — REGNUM 27 граждан Южной Кореи, проживающих в РФ, вернулись на родину 2 июля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке.

По их словам, специальный рейс российской авиакомпании Аврора вылетел из международного аэропорта Владивостока 2 июля в 11:05 по местному времени.

Известно, что помимо граждан Южной Кореи на борту также находились 34 граждан РФ.

Отмечается, что перед посадкой все пассажиры авиалайнера прошли проверку температуры.

На обратном пути самолёт вернёт обратно во Владивосток граждан РФ, находящихся в Южной Корее и выразивших желание вернуться на родину.