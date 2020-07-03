Варшава, , 10:00 — REGNUM С 3 июля 2020 года Польша вновь вернула обязательное прохождение карантина для авиапассажиров с Украины, сказано в распоряжении главы МВД Польши, сообщило 2 июля информационное агентство «Укринформ».

Из перечная стран вне ЕС, откуда авиапассажиры могут попасть на территорию Польши без прохождения карантина, убрали Украину. В то же время, от карантина освобождены иностранные учащиеся, студенты разных форм обучения, слушатели вузов последипломного образования и аспиранты, которые подтвердят на границе факт обучения в Польше.

Напомним, карантин для лиц, прилетевших с Украины, был отменён 1 июля, однако польские власти вернули запрет на фоне увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

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