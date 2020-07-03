Иерусалим, , 09:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Израиле было выявлено 1 107 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим числом с начала второй фазы пандемии. Об этом 3 июля сообщает 9 телеканал израильского ТВ со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Также сообщается, что в настоящее время общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране стало составлять 27 491.

Кроме этого, указывается, что за сутки от COVID-19 в Израиле скончался один пациент, в результате чего суммарное число летальных исходов стало составлять 325.

При этом состояние 70 пациентов с новым заболеванием медиками оценивается как тяжелое и 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение суток выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.