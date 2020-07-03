Челябинск, , 09:49 — REGNUM В Челябинской области за сутки стало известно ещё о троих умерших пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

От COVID-19 скончавшихся нет. 61-летний мужчина умер из-за атеросклеротического кардиосклероза, 83-летняя женщина имела последствия ишемического инфаркта головного мозга и гипертоническую болезнь, а у 45-летней были генерализованная миастения и сахарный диабет.

Отметим, с начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 85 пациентов, а от других заболеваний — 71.