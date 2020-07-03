Саратов, , 09:49 — REGNUM Мэр Саратова Михаил Исаев предложил на своей странице в соцсети жителям региона выбрать место для установки будущего символа «Города трудовой доблести».

В скором времени планируется подготовить макет стелы, которая будет содержать изображение герба Саратова и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении звания, сообщил градоначальник. Мэр попросил жителей Саратовской области предлагать свои варианты места, на котором вскоре появится стела.

ИА REGNUM напоминает, что в Саратове 2 июля прогремел салют в честь присвоения столице области почетного звания «Город трудовой доблести».

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