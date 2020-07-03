Тамбов, , 09:46 — REGNUM 43 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июля.

«43 новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших от 19 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими», — сообщили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4859 человек, из них 3185 выздоровели. 23 пациента скончались.

В регионе также снижается число жителей, госпитализированных с пневмонией — на 3 июля в больнице с этим диагнозом остаются 303 человека.