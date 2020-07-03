Тбилиси, , 09:46 — REGNUM В Грузии в течение суток выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Официальные данные 3 июля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 943 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Также четырех человек, болевших COVID-19, в течение суток выписали из медучреждений. Теперь их 821, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 3080 человек, в стационаре — 242.

Стоит отметить, что 2 июля глава Центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в последние дни в стране значительно выросло число проведенных тестирований на коронавирус. Если в июне в сутки делали около 1800 тестов, то в последние дни от 2800 до 3000 в сутки. При этом значительного роста количества выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 не наблюдается.

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