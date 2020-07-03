Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Уже к осени в Соединённых Штатах появится возможность ежемесячно проводить порядка 40−50 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Такие прогнозы сделал помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар.

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На слушаниях в специальном подкомитете по коронавирусу палаты представителей Конгресса США он заявил, что на сегодняшний день в стране ежедневно проводится более 550 тыс. тестов, а всего проведено уже свыше 35 млн тестов на COVID-19.

«По моей оценке, к осени в стране будут возможности проводить от 40 до 50 млн тестов в месяц», — приводит ТАСС слова Джируара.

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При этом помощник глава ведомства не исключил, что с учётом инвестиций и технологий диагностики эта цифра «легко может достичь 80 млн в месяц, если это будет необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университету Джонса Хопкинса, за сутки 2 июля в США выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — около 55 тысяч человек. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 2,7 млн. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 128 684 человека. Всего же, по данным ВОЗ, в мире подтверждено более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались более 508 тыс. человек.