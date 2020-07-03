Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал еще троих из 12 фигурантов дела о коррупции при выполнении госзаказов Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора, входящего в профильное управление Минобороны, а также ряд бизнесменов подозревают в организации преступного сообщества с целью получения взяток.

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По данным следствия, незаконные вознаграждения фигуранты получали от строительных компаний, выполняющих заказы Минобороны на капремонт объектов инфраструктуры Западного военного округа. Общая сумма взяток по делу оценивается в 9,2 млн рублей.

Накануне суд арестовал четырех фигурантов дела — руководство 103-го отдела Госстройнадзора: Игоря Касминина, Николая Развозина, Елену Прудскую и Дениса Моджиевского.

Также арестованы и отправлены под домашний арест инженер 103-го отдела Александр Чередов, начальник отделения 103-го отдела Вячеслав Харцев и генеральный директор ООО «Деметра» Игорь Писаревский.

Как уточнили в суде, все фигуранты вину признали. Они также, как и четверо других фигурантов, помещены под арест до 25 августа.

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