Хабаровск, , 09:58 — REGNUM Власти Хабаровского края усилят контроль за соблюдением масочного режима. Это особенно касается крупных магазинов и общественного транспорта. Те горожане, которые будут без масок, не смогут зайти в супермаркет, проехать в автобусах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Коронавирус в России: опасный этап миновал? — все новости

«Жителям региона, работодателям и учреждениям всех форм собственности необходимо ответственно относиться к соблюдению санитарных норм и правил. Мы не требуем ничего сверхъестественного. Если кто-то не понимает опасности ситуации, то такие предприятия и организации мы будем закрывать», — сказал губернатор Сергей Фургал.

В Хабаровском крае выявлено почти 4,4 тыс. заражённых коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровска распорядились, чтобы водители общественного транспорта регулярно рассказывали пассажирам о количестве заражённых коронавирусом. Это должно дисциплинировать горожан.