Ташкент, , 09:36 — REGNUM Евросоюз передал пограничным войскам в Узбекистане индивидуальные средства защиты, сообщили 3 июня в Telegram-канале представительства ЕС в республике.

Пограничники получили 830 защитных костюмов, 1 тыс. антисептиков и 15 тыс. масок. В ЕС действует программа содействия пограничному контролю в Туркестане, направленная на предотвращения заражения среди пограничников.

Отметим, по состоянию на 3 июля в Узбекистане выявили 9199 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6034 человек, скончались 27 пациентов. За минувшие сутки обнаружено 295 новых случаев заражения.

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