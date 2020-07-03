Иркутск, , 09:31 — REGNUM По случаю присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести», осенью 2020 года в столице Приангарья, возле мемориала «Вечный огонь славы», планируют возвести гранитную стелу, на которой будет изображен герб города с текстом соответствующего указа президента России. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова мэра города Руслана Болотова.

«Иркутск в военные годы внес свой весомый вклад в Победу. Присвоение звания Города трудовой доблести, безусловно, — большая честь для нашего города», — отметил мэр Руслан Болотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Иркутск стал одним из 20 городов, которые удостоились звания «Город трудовой доблести», стало известно накануне, 2 июля, по итогам заседания оргкомитета «Победа». За это решение проголосовали более 60 жителей региона.

К началу Великой Отечественной войны в Иркутске работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых лечились около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии. В 1986 году Иркутск был награжден орденом Октябрьской революции.

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