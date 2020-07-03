Москва, , 10:13 — REGNUM С 3 июля в России начинается основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующее расписание ранее было утверждено в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора.

Так, 3 июля абитуриенты сдают экзамены по литературе, информатике и географии. На 6 и 7 июля запланирована сдача экзамена по русскому языку, на 10 июля — профильная математика, 13 июля — история и физика, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля — по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

При этом в 2020 году во время сдачи экзаменов большое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности. Для этих целей все пункты сдачи были предварительно продезинфицированы, а 29 и 30 июня прошли пробные экзамены, на которых отрабатывались меры эпидемиологической защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл на Алтай