Самара, , 09:30 — REGNUM Эвакуацию местных жителей завершили после повреждения газопровода рядом с селом Верхняя Подстепновка Самарской области. Об этом 3 июля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, многие жители уехали либо к себе домой с приусадебных участков либо к своим родственникам. В местных домах культуры и в школе были развернуты пункты временного размещения граждан на 300 жителей. Всего на территории проживают 1600 человек.

Отмечается, что эвакуация жителей была завершена в 2:30 часов. При этом 13 граждан отказались уезжать. О них будут заботиться по месту их проживания.

Глава области отметил, что держит ситуацию на контроле и сообщил, что сейчас принимаются все необходимые меры, поэтому причин для паники и страха нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сейчас на месте происшествия ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце. 2 июля текущего года около села Верхняя Подстепновка аварийная бригада осуществляла работы с землей, в какой то момент была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления.

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