Киев, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 876 и составило 46 763 случая, сообщил 3 июля специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Так, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 27 человек. Всего за время пандемии умерли 1 212 человек, выздоровели 20 558 пациентов.

Лидерами по числу заражений являются Львовская область и Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рядах ВСУ выявили девять новых случаев заражения. Четыре человека были госпитализированы.

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