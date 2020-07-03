Оренбург, , 09:22 — REGNUM На Южно-Уральской железной дороге в июне отмечен значительный спад на рынке пассажирских перевозок. Со станций отправлено 537,3 тыс. пассажиров, что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-центр ЮУЖД.

Сокращение пассажирских перевозок в пригородном направлении произошло на 25,9%, в дальнем следовании — на 67,9%. Пассажирооборот в июне 2020 года снизился на 69,4%.

С начала 2020 года со станций ЮУЖД отправлено 3,2 млн пассажиров. Сокращение относительно первого полугодия 2019 года составило 26,3%.

Добавим, Южно-Уральская железная дорога проложена по территории Северного Казахстана и семи регионов России: Челябинской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Башкирии.