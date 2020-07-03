Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:25 — REGNUM В Еатеринбурге начался процесс сноса дома на улице Карла Либкнехта ради строительства здания Свердловской филармонии. Об этом сообщает «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».
Как передаёт «ЕАН», объект будут разбирать поэтапно. Взрывных работ не планируется.
Демонтаж, уточняют в центре, «требует соблюдения строгих технических требований, особой тщательности и осторожности».
Все жильцы уже продали свои квартиры и покинули здание.
Как сообщало ИА REGNUM, на месте объекта построят новый зал Свердловской филармонии.
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