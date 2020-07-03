Москва, , 09:19 — REGNUM В московской больнице в Коммунарке находятся 333 пациента с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач медучреждения Денис Проценко.

За сутки в больницу поступили 27 новых пациентов, был выписан 41 человек. Четыре пациента умерли, уточнил Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля в России выявлено 661 165 случаев заражения коронавирусом, из них 222 871 — в Москве. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 9683 человека, 428 978 — выздоровели.

Читайте также: Проценко: тела умерших из морга Коммунарки забирали частные компании