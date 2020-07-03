Москва, , 09:18 — REGNUM Запрет на полёты в Россию из-за рубежа продлён до 1 августа. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, направленной в аэропорты.

«До 23:59 по местному времени 31 июля 2020 года действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме.

Ограничение обусловлено распространением в мире нового коронавируса. Вместе с тем в конце июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиарейсы могут возобновиться в июле, если власти убедятся в безопасности внутренних перевозок.

Российские туроператоры, однако, приступили к отмене заграничных туров на июль.

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