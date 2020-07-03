Париж, , 09:17 — REGNUM Для сохранения рабочих мест авиастроительной компании Airbus нужна поддержка Франции и Германии, сообщает Le Figaro.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что около 3500 рабочих мест могут быть сохранены, если страны помогут. Поддержка позволит сохранить до 2000 рабочих мест в Германии. Во Франции сокращения коснутся 3500, а не 5000 рабочих мест.

«В Германии мы считаем, что до 500 рабочих мест можно было бы сохранить, если бы правительство Германии поддержало нас. Продление частичной безработицы до 24 месяцев также может гарантировать до 1500 дополнительных рабочих мест», — заявил Гийом Фори.

«Дискуссии об этом уже ведутся», — отметил он.

Напомним, план компании Airbus предусматривает ликвидацию 15 000 рабочих мест во всем мире к лету 2021 года.

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