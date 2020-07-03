Махачкала, , 09:36 — REGNUM Глава дагестанского села и депутат сельского собрания заподозрены в хищении бюджетных денежных средств при выполнении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в ноябре 2017 года глава села Нижнее Инхо в Гумбетовском районе Дагестана заключил с компанией «Крона» договор о выполнении капитального ремонта подпорной стены на одной из улиц поселения. Спустя месяц он перечислил на счет подрядчика из бюджета около 100 тыс. рублей, хотя работы фактически не были выполнены.

Позже глава села получил от представителя организации — члена собрания депутатов сельсовета Мунинский Ботлихского района — обратно большую часть перечисленных денег, а именно 85 тыс. рублей. При этом ими были составлены фиктивные акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости и затратах.

В зависимости от роли каждого глава села и депутат подозреваются в мошенничестве с использованием служебного положения, служебном подлоге, пособничестве в мошенничестве и подделке официального документа. В СК отметили, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещения фигурантами ущерба, причиненного бюджету района.