Аддис-Абеба, , 09:54 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что в Африке существует множество невыявленных случаев заражения коронавирусом, летальные исходы от которых не попадают в статистику. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление регионального директора организации.

«Мы считаем, что существует определенная недооценка случаев», — сказала Матшидисо Моети на пресс-конференции, добавив, что ВОЗ работает со странами для улучшения их эпиднадзора.

В Африке выявили 416 063 случая заражения коронавирусом, 10 297 из которых — с летальным исходом, в то время как 196 944 пациента выздоровели, согласно подсчетам Reuters, основанном на государственной статистике и данных ВОЗ.