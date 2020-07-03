Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 44 075, сообщили 3 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки обнаружили 1501 новый случай заражения. Среди регионов наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 5902, Нур-Султане — 5642, Карагандинской области — 5013, Атырауской области — 4747 и Чимкенте — 3294.

Отметим, по состоянию на 3 июля в Казахстане выздоровели 14 777 человек, скончались 188 пациентов. С 5 июля в республике вводят новые карантинные меры, а также штрафы за их нарушение.

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