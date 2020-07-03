Махачкала, , 09:16 — REGNUM Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела о купле-продаже несовершеннолетней девочки. По обвинению в совершении преступления перед судом предстанут пятеро жительниц республики, в том числе мать ребенка, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в ноябре 2014 года 37-летняя жительница города Избербаша за 200 тыс. рублей продала свою дочь, которой не было и года, ранее незнакомой ей жительнице Хасавюртовского района Дагестана. Провернуть «сделку» ей помогли трое знакомых женщин.

Спустя несколько лет о купле-продаже ребенка узнали правоохранительные органы. Желая уйти от уголовной ответственности, мать девочки в декабре 2019 года написала в полицию заявление о якобы ее пропаже.

Однако вскоре обстоятельства дела раскрылись, и было возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

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