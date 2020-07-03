Орск, Оренбургская область, , 09:07 — REGNUM В Орске Оренбургской области со 2 июля закрыт рынок «Авангард». Решение принято на заседании оперштаба из-за неблагополучной эпидобстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Кроме того, карантин ввели в отделении психиатрической больницы №3. Коронавирус выявлен у женщины, которая работала уборщицей на рынке «Авангард» и в клинике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

Стоит отметить, 25 июня глава Орска Василий Козупица заявил, что ситуация в городе кардинально меняется в худшую сторону. Он проинформировал о многочисленных случаях заражения, выявленных на рынке «Авангард». Распространение нового вируса стало следствием того, что продавцы игнорировали санитарные требования. Козупица подчеркнул, что при сохранении тенденции придется закрывать рынок полностью.

Добавим, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 3 929 носителей SARS-CoV-2, в том числе 441 — в Орске.