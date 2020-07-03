Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM В Казахстане временно отменили обязательное требование о предоставлении медицинских справок при поступлении в образовательные организации, сообщили в министерстве образования и науки республики.

Требование отменено для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, при получении справок о состоянии здоровья могут возникнуть трудности. Справки можно будет предоставить в более поздние сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сказал, что новый учебный год в школах планируется начать в очном режиме.

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