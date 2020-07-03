Грозный, , 09:00 — REGNUM Республики Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами рейтинга среди субъектов РФ, в которых меньше всего заболевших раком. По наименьшему показателю впервые выявленных случаев злокачественных новообразований первым в этом списке оказался Дагестан, где в 2019 году было зафиксировано 163,6 случая на 100 тыс. населения, передает RT.

По данным Министерства здравоохранения РФ, помимо этой республики, в число лидеров из СКФО вошли Чечня — 164,2 случая на 100 тыс. населения, Ингушетия — 176,5, и Кабардино-Балкария — 295.

При этом среднероссийский показатель составил по итогам 2019 года 436,3 случая на 100 тыс. населения, что, по данным минздрава выше, чем в предыдущем году. Такой рост связывают с улучшением качества диагностики. При этом возникает вопрос, не вызвано ли лидерство регионов СКФО в этом рейтинге недостаточным развитием диагностирования в округе.

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).