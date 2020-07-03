Москва, , 09:01 — REGNUM В настоящее время на территории России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под наблюдением медиков остается примерно 284,1 тыс. человек. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 284,1 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за истекшие сутки в стране было проведено 282 тысяч тестов на коронавирус, а общее число таких анализов на сегодняшний день составляет в РФ свыше 20,4 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.