Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил недавний рост количества зараженных коронавирусной инфекцией «масштабами и качеством» тестирования населения. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 3 июня на своей странице в Twitter.

«Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией наблюдается потому, что наша кампания тестирования столь масштабная и эффективная, намного больше и лучше, чем у любой другой страны», — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, это хорошие новости, лучше которых является только то, что смертность от коронавируса снижается.

Напомним, на сегодняшний день в США выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами которой с начала пандемии стали почти 132 тыс. человек.