Вашингтон, 3 июля 2020, 08:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил недавний рост количества зараженных коронавирусной инфекцией «масштабами и качеством» тестирования населения. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 3 июня на своей странице в Twitter.
По словам президента США, это хорошие новости, лучше которых является только то, что смертность от коронавируса снижается.
Напомним, на сегодняшний день в США выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами которой с начала пандемии стали почти 132 тыс. человек.