Москва, , 08:57 — REGNUM Летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях начали порядка 20 регионов России, заявил 3 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию», — цитирует его ТАСС.

По его словам, число таких регионов может увеличиться, все зависит от эпидемиологической ситуации по коронавирусу и от соответствующих требований Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля начали принимать детей детские здравницы Краснодарского края. Отдыхающих примут 19 здравниц в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах: эти учреждения выполнили все требования Роспотребнадзора и полностью подготовлены к отдыху и оздоровлению детей в условиях пандемии. Однако отдохнуть в санаториях и лагерях смогут пока только юные жители Кубани.

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